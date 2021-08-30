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السلطات الصينية تحدد استخدام الاطفال للانترنت: ساعة واحدة وفي أيام العطل فقط


أصدرت جهات تنظيمية صينية، اليوم الاثنين، إجراءات تنظيمية جديدة لاستخدام الأطفال والقصّر لألعاب الإنترنت.

وأوضح تقرير منشور عبر وكالة "رويترز"، أن الأطفال أقل من 18 عامًا يمكنهم قضاء الوقت على ألعاب الإنترنت لمدة ساعة واحدة فقط، في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وأرجعت الحكومة الصينية هذا القرار إلى القلق المتزايد من إدمان الألعاب عبر الإنترنت.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، إنها سيتم السماح للأطفال أقل من 18 عاما باستخدام ألعاب الإنترنت، فقط من الساعة الثامنة مساء وحتى التاسعة مساء.

وقالت الهيئة التنظيمية المشرفة على سوق ألعاب الفيديو في البلاد، إنه سيتم منع شركات الألعاب عبر الإنترنت من تقديم خدماتها من الألعاب لهم بأي شكل خارج تلك الساعات، وأن تلك الشركات بحاجة إلى التأكد من تشغيل أنظمة للتحقق من الأسماء الحقيقية.

وفي السابق، كانت الصين تحدد المدة الإجمالية التي يمكن للقُصّر استخدام الإنترنت خلالها بثلاث ساعات في العطلات أو ساعة ونصف الساعة في الأيام الأخرى.

وتأتي القواعد الجديدة في وقت تشن فيه بكين حملة واسعة على عمالقة التكنولوجيا في الصين، مثل مجموعة علي بابا وتنسنت القابضة، أثارت قلق المستثمرين وأضرت بالأسهم الصينية المتداولة في الداخل والخارج.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر إنها ستزيد من وتيرة وكثافة عمليات التفتيش على شركات الألعاب عبر الإنترنت، للتأكد من أنها تطبق حدودا زمنية وأنظمة لمكافحة الإدمان.

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