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بكين تحتج ضد واشنطن بشأن تقرير حول منشا فايروس كورونا


أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير عن منشأ كورونا.

وقال يي: "الصين تحتج بشدة على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق في فيروس كورونا، الذي أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية".

ودعا الوزير الصيني واشنطن إلى التوقف عن تسييس مسألة منشأ كورونا، مشددا على أن "تسييس هذه المشكلة هو من إرث الإدارة الأمريكية السابقة، وكلما أبكرت الولايات المتحدة في التخلي عنها كلما أسرعت في الخروج من المأزق".

وأصدرت المخابرات الأمريكية في وقت سابق، تقريرا عن منشأ فيروس كورونا خلصت فيه إلى أن "الفيروس التاجي لم يتم إنشاؤه كسلاح بيولوجي، في الوقت ذاته، لم يتمكن المشاركون في التحقيق من التوصل إلى توافق في الآراء، حول نظريتان عن أصل الفيروس، وهما الاتصال الطبيعي مع حيوان مصاب وحادث وقع في المختبر".

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ فيروس كورونا ووعد بأنه "لن يهدأ حتى يتلقى الإجابات".

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