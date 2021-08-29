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طالبان تدعو الرئيس الأفغاني السابق لإعادة الأموال المنهوبة التي أخذها معه إلى الإمارات


شددت حركة طالبان على ضرورة استعادة الأموال التي قيل إن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني هرّبها إلى الخارج وتحديدا إلى الإمارات.

وألقت الحركة باللوم على أشرف غني في الفوضى التي أعقبت 15 أغسطس وادعت أن الرئيس السابق تخلى عن حكومته فجأة.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في مقابلة مع موقع "الدوحة نيوز" الناطق بالإنكليزية إن أشرف غني كانت تربطه دائما علاقة جيدة بالإمارات.

وأضاف شاهين: "عندما كانت طالبان تتطلع لانتقال سلمي للسلطة، وكان المقاتلون ينتظرون خارج بوابة كابل، فر أشرف غني فجأة".

وأضاف: "لقد أخطأ بالتخلي عن الحكومة.. هذا ما أدى إلى الفراغ المفاجئ والنهب وإطلاق النار".

وحول تقارير عن فرار أشرف غني بكمية ضخمة من الأموال، قال سهيل شاهين إنه إذا أخذ أي شيء لا يخصه فعليه إعادته إلى أفغانستان لكن السعي وراء ذلك ليس من أولويات طالبان الآن.

وشدد على أن الحركة تركز حاليا على تشكيل الحكومة الجديدة.

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