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واشنطن تصدر توضيحاً حول الضربة الجوية في كابل


أصدرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، بيانا بشأن الغارة الجوية التي استهدفت سيارة مفخخة مرتبطة بتنظيم داعش قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول، الأحد.

وقال المتحدث باسم "سنتكوم"، بيل أوربان: "نفذت القوات العسكرية غارة جوية بدون طيار للدفاع عن النفس على مركبة في كابل، مما أدى إلى القضاء على تهديد وشيك لداعش- خراسان على مطار حامد كرزاي الدولي"

وأضاف المسؤول الأميركي: "نحن واثقون من أننا حققنا الهدف بنجاح. وأظهرت الانفجارات الناجمة من السيارة، وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة".

وتابع: "نقوم بتقييم احتمالات وقوع خسائر في صفوف المدنيين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات لدينا في هذا الوقت. نحن لا نزال يقظين للتهديدات المستقبلية المحتملة ".

يذكر أن الغارة الأميركية جاءت بعد 3 أيام من هجوم دام استهدف مطار كابل، حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش-ولاية خراسان، من أن هجوما جديدا وشيكا "محتمل جدا".

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