انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابل

شهدت المنطقة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية كابل، الخميس، انفجاراً ضخماً، بحسب قناة الجزيرة الفضائية.

وذكرت مصادر أفغانية بحسب "سكاي نيوز عربية"، سماع دوي انفجارات جديدة في كابل.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 12 عسكرياً أمريكياً على الأقل.