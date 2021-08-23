تونس.. عزل إمام مسجد وصف قيس سعيد بـ"الانقلابي"

أعلن مدير الشؤون الدينية بمدينة مدنين التونسية، أيمن بن عمر، إعفاء إمام مسجد بلال بمنطقة جلال ببن قردان نهائيا من الإمامة بعد وصفه الرئيس قيس سعيد بـ''الانقلابي'' خلال صلاة الجمعة.

وقال بن عمر إن قرار الإعفاء جاء بعد اعتراف الإمام بما نسب إليه خلال جلسة استماع له بمقر الإدارة الجهوية.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى الإمام المعزول في تحقيقاتها الأولية، مع إبقائه خارج الحجز.

وكان مرتادو المسجد أكدوا أن الإمام المعني قد ذكر الرئيس ونعته بالانقلابي، ليتم اليوم إصدار قرار عزله نهائيا من الخطابة.