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بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت


وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار "هنري" من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وقرر بايدن، إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند أمس السبت.

وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة.

وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار. 

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