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إصابات كورونا في العالم تقترب من 210 ملايين والوفيات 4.4 مليون


أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 209.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 209.915.414، وإجمالي الوفيات 4.401.878.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ625153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.291.739.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.494.212.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32.322.258.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3.152.205.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197659، وإجمالي إصابات 2.137.295.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 170716، وإجمالي إصابات 6.592.705.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131690، وإجمالي إصابات 6.422.367.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128634 وإجمالي إصابات 4.464.005.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 123901، وإجمالي إصابات 4.880.516.

تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا، بإجمالي وفيات 122633، وإجمالي إصابات 3.930.300.

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