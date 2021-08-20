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البيت الأبيض: بايدن يأمل بانسحاب كل قواتنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس


ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن رئيس البلاد، جو بايدن، يأمل في إنهاء عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وقال ساليفان، في حديث لقناة "CBS" الخميس: "الرئيس متمسك بضمان أن كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان سينسحب منها. وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وتابع ساليفان، ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن يتعرض الأمريكيون الذين لن يخرجوا من أفغانستان حتى 31 أغسطس لأي خطر: "الأوضاع اليوم خطيرة وديناميكية ومحفوفة بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار. لكننا أكدنا بكل وضوح لطالبان أنهم سيواجهون ردا سريعا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابل".  

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

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