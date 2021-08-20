دراسة: تأثير بلازما الدم على فيروس كورونا محدود

أفاد أطباء بأن بلازما الدم من الناجين من عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” لم تساعد المصابين حديثا بالمرض عند اختبارهم في مقابل الجرعات الوهمية.

وأجرت الدراسة الجديدة، التي نشرت أمس الأربعاء في مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين”، اختبارا على حوالي 500 مريض كانوا يعانون أعراض “كوفيد-19″، في غرف الطوارئ بالمستشفى.

وتلقى نصفهم البلازما الغنية بالأجسام المضادة التي تبرع بها مرضى “كوفيد-19 المتعافين”ـ بينما تلقى نصفهم الآخر جرعات وهمية.

وكانت النتائج متشابهة، وحوالي 30% من المجموعتين أصيبوا بالمرض بما يكفي للعودة إلى المستشفى، وتوفي 5 مرضى في مجموعة البلازما مقارنة بموت واحد في المجموعة الأخرى.

وتعتبر نتائج التجربة أحدث خيبة أمل للعلاج الذي يعرف باسم “بلازما النقاهة” وفقا للدراسة الحديثة.