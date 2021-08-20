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الدبلوماسيين الأمريكيين في كابول حذروا السلطات من السقوط القريب للنظام الأفغاني


حذر حوالي عشرين دبلوماسياً أميركياً منذ شهر من السقوط العاجل للحكومة الأفغانية بعد 31 آب/أغسطس، وهو تاريخ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحسب بيانات صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أرسل موظفو السفارة في كابول في 13 تموز/يوليو رسالة إلى إدارة وزارة الخارجية، بما فيه الوزير أنتوني بلينكن.

وجاء في منشور الصحيفة، مع الإشارة إلى مصدرين: "الرسالة حذرت من مكاسب طالبان للأراضي وسقوط قوات الأمن الأفغانية، واقترحت خيارات تخفيف الأزمة وتسريع الإجلاء".

وتقول السلطات الأمريكية أن السقوط السريع للحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على العاصمة كابول كان مفاجأة غير متوقعة لهم.

والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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