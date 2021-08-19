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الصحة العالمية تكشف كيفية انقاذ البشر من الموت عند الإصابة بسلالة "دلتا"


قالت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم يقي من الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي.

وقالت سواميناتان في إفادة عبر الإنترنت: "دقيق تماما أن اللقاحات تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة والوفيات من المتحور دلتا".

ومن جانبها، أشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة ب‍منظمة الصحة العالمية، إلى أن "سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى".

ولفتت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه إلى أن الصحة العالمية لا ترى حاليًا ضرورة في جرعات إضافية من اللقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، مشددة على أن "تطبيقها يجب ألا يكون أولوية".

وأعلن في وقت سابق، مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن انتشار سلالة الدلتا يسبق الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي، مضيفا انه "في كل بلد، البؤر الساخنة والوفيات هي هناك حيث معدلات التطعيم المنخفضة وإجراءات الصحة العامة المحدودة".

يشار إلى أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا "سارس – كوف- 2" هي واحدة من متغيرات العامل المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وجرى اكتشاف هذه السلالة ووصفت لأول مرة في الهند. ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة طفرات لفيروس "سارس – كوف- 2" على أنها "مثيرة للقلق"، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

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الصحة العالمية تكشف كيفية انقاذ البشر من الموت عند الإصابة بسلالة "دلتا"
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