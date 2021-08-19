الصفحة الدولية

ترامب يصف الرئيس الأفغاني بـ"المحتال"


صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه دائما كان يعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني "محتالًا" وسيترك بلاده حتى قبل مغادرة آخر جندي أمريكي.

وفي مقابلة مع تلفزيون "نيوزماكس"، قال ترامب: "لقد كان محتالا، والآن افترض أنه غادر ومعه الكثير من المال. قلت إنه ليس قائدا، وإنه سوف يهرب قبل أخر الجنود، وهذا ما جرى" .

وكان غني، وهو مواطن أمريكي سابق، قد عزا رحيله المتسرع من أفغانستان، حيث استولت طالبان على السلطة، إلى رغبته في تجنب إراقة الدماء. وحين ظهر في الإمارات، نفى أنه حمل معه أموالا كبيرة، ووعد بالعودة في المستقبل إلى وطنه، فيما صرّح البيت الأبيض بأنه لم يعد يعتبر أن لغني أي تأثير في أفغانستان.

وكان الوضع في أفغانستان تفاقم بشكل خاص في العشرة أيام الأولى من أغسطس، حين صعّدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية. وفي 15 أغسطس، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي.

وأعلن المتحدث باسم المكتب السياسي ل‍طالبان، محمد نعيم، ليلة 16 أغسطس/ اب، أن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح في المستقبل القريب شكل الحكومة في البلاد.

ويسيطر مسلحو طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان. ويجري إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر المطار الوحيد في كابول، والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة العالمية تكشف كيفية انقاذ البشر من الموت عند الإصابة بسلالة "دلتا"
بايدن: الخطر الحقيقي لا يأتي من افغانستان وسنعترف بطالبان في حالة واحدة
ترامب يصف الرئيس الأفغاني بـ"المحتال"
بطريقة وحشية.. مسلحو "طالبان" يقتلون حاكما سابقا بعد اقتحام منزله
الإمارات تعلن وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني على أراضيها وتبين السبب
إعلام: وزير المالية الكويتي يتقدم باستقالته على خلفية قرارات حكومية لخفض المصروفات
طالبان تدمر تمثال خصم لها إبان الحرب الأهلية في التسعينيات
ترامب يشن هجوما لاذعا على بايدن: "الكارثة بدأت تتكشف" في أفغانستان
لقاح جديد ضد فايروس كورونا
طالبان تمهل امريكا حتى 11 ايلول لسحب قواتها قبل مهاجمتها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك