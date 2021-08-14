إعلام: أذربيجان تتأهب لحرب محتملة مع أرمينيا بشراء أسلحة من إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة أذربيجان تجري مباحثات مع السلطات الإسرائيلية حول إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة قد تصل إلى ملياري دولار.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن باكو تجري مفاوضات مع شركات إسرائيلية من مختلف المجالات، بالتزامن مع توافد طائرات الشحن الأذربيجانية إلى مطار بن غوريون للعودة محملة بأنواع مختلفة الأسلحة، من ضمنها صواريخ بالستية ومروحيات.

ويدور الحديث حول صفقات بمئات الملايين من الدولارات قد يجري توقيعها قريبا، وفقا للمصدر.

ويرى مراقبون بحسب الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التبادل المتزايد لإطلاق النار على طول الحدود القديمة الجديدة بين البلدين، ما قد يتطور إلى حرب قره باغ الثالثة.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود، عبر إطلاق نار على وحداتها المتمركزة في قرية زييليك، في إقليم كيلبجار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "القوات الأرمينية خرقت مجددا اتفاق وقف إطلاق النار".

وتصاعدت التوترات مجددا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ونددت واشنطن في بيان بهذا التصعيد، وطالبت كل الأطراف بالالتزام باتفاق إطلاق النار.