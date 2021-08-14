الصفحة الدولية

الف دولار غرامة على منتهكي الحظر الخاص بمواجهة كورونا في استراليا


في محاولة منها لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا، قررت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، زيادة مبلغ الغرامة على عدم الامتثال للتدابير المقررة لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز" فإن قرار السلطات سوف يتضمن وصول مبلغ الغرامة إلى 5000 دولار أسترالي، بعد أن كانت 1000 دولار.

وفي الولاية الأسترالية، وصل عدد حالات الإصابة اليومية المؤكدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 466 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت أربع وفيات جديدة صباح اليوم السبت.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الحالات، من غير المرجح على نحو متزايد في سيدني رفع الحبس لمدة تسعة أسابيع، والمقرر إجراؤه في 28 أغسطس/ آب، حيث نظرت السلطات بداية في تخفيف بعض القيود بشرط أن يكون عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم كافياً وأن يكون عدد الحالات قد انخفض.

وقالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي "سننجح، لكن شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول سيكونان صعبين للغاية"، مشيرة إلى أنها "حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، ونعلم أننا كنا في حالة حرب منذ بعض الوقت، ولكننا لم نكن في هذه المرحلة أبدًا".

وقد أعلنت السلطات عن زيادة عدد أفراد قوات الدفاع المسؤولين عن الضوابط لضمان الامتثال لتدابير الاحتواء، الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن العاصمة الأسترالية تخضع لما يشبه الحظر منذ مساء الخميس الماضي ولمدة أسبوع، وذلك بسبب زيادة عدد الحالات فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زوجات سعوديين يسببن أزمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة
"طالبان" تعلن سيطرتها على مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان
الف دولار غرامة على منتهكي الحظر الخاص بمواجهة كورونا في استراليا
خلال كلمة تلفزيونية.. الرئيس الأفغاني يدعو لحشد الجيش مع اقتراب طالبان من كابل
ايران تتجه للإغلاق العام بسبب كورونا
سي أن أن : السفارة الامريكية في كابول طالبت موظفيها باتلاف الوثائق الحساسة واجهزة الكمبيوتر
الصحة العالمية تصدر توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد التلقيح
أمريكا تهدد طالبان برد "قوي ومناسب"... وتعد بإجلاء آلاف المدنيين من أفغانستان يوميا
الحكومة الأمريكية تحذر من هجمات عنيفة يشنها متطرفون داخل البلاد
الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان بالقوة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك