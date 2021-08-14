الف دولار غرامة على منتهكي الحظر الخاص بمواجهة كورونا في استراليا

في محاولة منها لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا، قررت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، زيادة مبلغ الغرامة على عدم الامتثال للتدابير المقررة لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز" فإن قرار السلطات سوف يتضمن وصول مبلغ الغرامة إلى 5000 دولار أسترالي، بعد أن كانت 1000 دولار.

وفي الولاية الأسترالية، وصل عدد حالات الإصابة اليومية المؤكدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 466 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت أربع وفيات جديدة صباح اليوم السبت.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الحالات، من غير المرجح على نحو متزايد في سيدني رفع الحبس لمدة تسعة أسابيع، والمقرر إجراؤه في 28 أغسطس/ آب، حيث نظرت السلطات بداية في تخفيف بعض القيود بشرط أن يكون عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم كافياً وأن يكون عدد الحالات قد انخفض.

وقالت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي "سننجح، لكن شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول سيكونان صعبين للغاية"، مشيرة إلى أنها "حرب بالمعنى الحرفي للكلمة، ونعلم أننا كنا في حالة حرب منذ بعض الوقت، ولكننا لم نكن في هذه المرحلة أبدًا".

وقد أعلنت السلطات عن زيادة عدد أفراد قوات الدفاع المسؤولين عن الضوابط لضمان الامتثال لتدابير الاحتواء، الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن العاصمة الأسترالية تخضع لما يشبه الحظر منذ مساء الخميس الماضي ولمدة أسبوع، وذلك بسبب زيادة عدد الحالات فيها.