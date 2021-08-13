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أمريكا تهدد طالبان برد "قوي ومناسب"... وتعد بإجلاء آلاف المدنيين من أفغانستان يوميا


هددت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بالرد بطريقة "قوية ومناسبة" إذا ما تعرضت قواتها في أفغانستان لأي هجوم، مشيرة إلى أنها بصدد إرسال عدد كبير من الجنود إلى العاصمة كابول خلال اليومين القادمين.

 وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن تحركات القوات الأمريكية لدعم عملية الانسحاب من أفغانستان بدأت بثلاث كتائب تستعد للانتقال من مواقعها الحالية إلى كابول.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية أن "تحركات القوات التي ذكرناها أمس تحدث بينما نتحدث، حيث تستعد ثلاث كتائب للانتقال من مواقعها الحالية في منطقة القيادة المركزية التابعة لمسؤولية كابول".

وأوضح أن العدد الأكبر من الثلاثة آلاف جندي المقرر إرسالهم إلى كابول، سيصل بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري (السبت والأحد)، مشيرا إلى وجود بعض عناصر مشاة البحرية بالفعل.

وأردف بالقول: "بعض عناصر إحدى كتائب مشاة البحرية موجودون بالفعل في كابول. ستستمر بقية قواتهم في التدفق خلال اليومين المقبلين وأتوقع أنه بحلول نهاية نهاية الأسبوع سيكون الجزء الأكبر من الثلاثة آلاف، في مكانه".

وأشار كيربي إلى قلق الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سرعة تقدم حركة طالبان، وضعف مقاومة الحكومة، قائلا إنها تحاول "عزل" كابول، لكنها ليست إنها ليست بيئة تهديد وشيكة.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن بلاده تعتزم إجلاء آلاف المدنيين من أفغانستان يوميا، حيث قال: "سنكون قادرين على نقل الآلاف يوميا [من أفغانستان]، نيتنا أن نكون قادرين على نقل الآلاف يوميا".

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