الصفحة الدولية

الحكومة الأمريكية تحذر من هجمات عنيفة يشنها متطرفون داخل البلاد


قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تحذير لها، اليوم الجمعة، إن "المتطرفين العنيفين" قد يشنون هجمات في الولايات المتحدة بسبب إعادة فرض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وجاء في التحذير أنه "خلال الفترة المتبقية من عام 2021، سيظل المتطرفون العنيفون بدوافع عنصرية أو عرقية، ومناهضو السلطة، على رأس التهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف: "قد يسعى هؤلاء المتطرفون إلى استغلال ظهور متغيرات كورونا، من خلال النظر إلى إمكانية إعادة فرض قيود الصحة العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كأساس منطقي لشن هجمات".

يوم الأحد الماضي، حذر مسؤول كبير في الصحة العامة بالولايات المتحدة، من أن البلاد "تفشل" في مواجهة الوباء، مع تسجيلها أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بالفيروس منذ ستة أشهر.

وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، لشبكة "إيه بي سي": لا ينبغي أن نصل أبدا إلى المكان الذي نحن فيه. في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

أدى تفشي متغير دلتا شديد القابلية للانتقال إلى عدد كبير من التداعيات السيئة، مثل ارتفاع إجمالي الحالات الجديدة اليومية إلى 118 ألف إصابة، في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط.

كانت الولايات المتحدة بين 3 دول، صنفتها ألمانيا كدول شديدة الخطورة بسبب تفشي فيروس كورونا بها، والتي شملت أيضا إسرائيل وتركيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا تهدد طالبان برد "قوي ومناسب"... وتعد بإجلاء آلاف المدنيين من أفغانستان يوميا
الحكومة الأمريكية تحذر من هجمات عنيفة يشنها متطرفون داخل البلاد
الناتو: العالم لن يعترف باستيلاء "طالبان" على الحكم في أفغانستان بالقوة
غوتيريش يدعو "طالبان" لوقف هجومها فورا في أفغانستان
البنتاغون: طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن يتولى بايدن السلطة
جونسون: بريطانيا لن تتدخل في أفغانستان
صحيفة: الكويت بلغت المناعة المجتمعية بتطعيم 66.7% من السكان
وزير الدفاع البريطاني يحذر من حرب اهلية في افغانستان
سويسرا تسحب موظفيها من مكتبها بافغانستان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ليس هناك دولة في العالم تعيش ظروفنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك