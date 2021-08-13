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وزير الدفاع البريطاني يحذر من حرب اهلية في افغانستان


أعرب وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية.

وقال والاس إنه قلق من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذرا من عودة التنظيم.

وأضاف والاس أن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومدينة لشكركاه "أصبحتا الآن في أيدي طالبان على الأرجح".

ولفت وزير الدفاع البريطاني إلى أن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية، ويجب على الغرب أن يفهم أن طالبان ليست كيانا واحدا، بل هي "لقب لعدد لا يحصى من المصالح المتنافسة".

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