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سويسرا تسحب موظفيها من مكتبها بافغانستان


أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، أنها ستسحب موظفيها المتبقين في مكتبها للتعاون في أفغانستان على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان: "بإمكان الموظفين المحليين الراغبين في المغادرة التقدم بطلب الحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية".

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى 3 موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.

من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابل أيضا في أسرع وقت ممكن".

ويشرف مكتب التعاون السويسري على برامج المساعدات التنموية والإنسانية في أفغانستان.

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