تطورات الاحداث في افغانستان.. تسليم قائد عسكري بارز الى طالبان

قال عضو في مجلس الولاية في مدينة هرات، اليوم الجمعة، إن مقاتلي طالبان اعتقلوا القائد العسكري البارز محمد إسماعيل خان، الذي يقود القتال ضدها، بعد أن سيطروا على مدينة هرات الغربية.

واكد عضو المجلس غلام حبيب الهاشمي، إن "خان الذي كان يقود المقاتلين ضد "طالبان" في الأسابيع الأخيرة، تم تسليمه إلى المسلحين إلى جانب حاكم الإقليم ومسؤولين أمنيين بموجب اتفاق".

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته "طالبان" عام 2009، وهو عضو رئيس في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بالحركة في 2001.