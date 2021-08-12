خبير في منظمة الصحة العالمية يطرح فرضية حول منشأ فيروس كورونا

رجح خبير منظمة الصحة العالمية بيتر إمباريك أن المصاب "رقم صفر" بفيروس كورونا قد يكون أصيب بالفيروس في مختبر علمي أو أثناء أبحاث ميدانية في الصين.

وقال الخبير في حديث لقناة TV-2 الدنماركية إن "إحدى الفرضيات المحتملة تشير إلى أن أحد الباحثين أصيب بفيروس كورونا في الميدان أثناء جمع عينات من الخفافيش التي ينتقل الفيروس منها إلى الإنسان... وفي هذا الحالة هو موظف في المختبر وليس أحد السكان أو أي شخص آخر يتعامل مع الخفافيش".

وأكد أن هذه ليست إلا فرضية محتملة. وأضاف الخبير أن العلماء لم يحددوا بعد السبب الحقيقي لاندلاع الوباء، ويواصلون دراسة الفرضيات.

يذكر أن بيتر إمباريك يترأس مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية التي تحقق في منشأ فيروس كورونا.

وكان فريق من خبرا الصحة العالمية قد زار الصين في فبراير الماضي، وتفقد معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبر الذي طرح البعض شبهات بشأنه، معتبرين أنه قد يكون بؤرة انتشار الفيروس.

وكانت الصين قد رفضت الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنشأ الفيروس.