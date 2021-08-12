الولايات المتحدة تهيب بالأمريكيين مغادرة أفغانستان فورا

أهابت الولايات المتحدة بالأمريكيين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فورا، على خلفية استمرار حركة "طالبان" في تقدمها واستيلائها على مناطق جديدة هناك.

وطلبت سفارة الولايات المتحدة في كابل من الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا، داعية من لا يملك ما يكفي من المال لشراء التذكرة إلى التواصل معها فورا كي تمنحه قرضا خاصا بالإعادة إلى الوطن.

كما حثت السفارة الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة أفغانستان بسبب انتظارهم تأشيرة أزواجهم أو أطفالهم على التواصل فورا معها.

وحذرت السفارة من أن قدراتها على مساعدة الأمريكيين محدودة بشكل حاد حتى في العاصمة كابل، نظرا للظروف الأمنية وقرار إجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين عن أفغانستان.

ويأتي هذا القرار على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير واستمرار تقدمها في أراضي البلاد.