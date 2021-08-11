طالبان تسيطر على سجن ولاية قندهار بعد قتال ’شرس’

اندلعت في قندهار، الأربعاء، مواجهات عنيفة بين عناصر طالبان وقوات الأمن، أفضت بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إلى سيطرة "المتمردين" على سجن الولاية وإطلاق سراح موقوفيه.

وبحسب فرانس برس (11 اب 2021)، فان اشتباكات عنيفة جرت قرب سجن المدينة الذي كان المتمردون يحاولون الوصول اليه منذ أسابيع.

وأعلنت طالبان على تويتر الأربعاء أن المنشأة "باتت تحت السيطرة التامة بعد حصار طويل". وأضافت "أطلق سراح مئات المساجين ونقلوا إلى مكان آمن، كما استسلم عناصر الحراسة في السجن".