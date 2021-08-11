الرئيس الايراني يختار حسين أمير عبد اللهيان كوزيرا للخارجية

أدرج الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اسم المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ضمن كابينته المقترحة التي سلمها إلى البرلمان، يوم الأربعاء، وذلك لتولي حقيبة وزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وحسين أمير عبد اللهيان، من مواليد عام 1964 في مدينة دامغان (بمحافظة سمنان شرق)؛ يحمل شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية وزارة الخارجية عام 1991، وحصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996، والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة طهران.

يشغل عبد اللهيان حاليا، منصب مساعد رئيس "مجلس الشورى الاسلامي" (البرلمان الإيراني) الخاص بالشؤون الدولية.

وشغل مرشح الرئيس الإيراني، لحقيبة وزارة الخارجية، مناصب عدة تعنى بالشأن العراقي، منها "خبير ومساعد السفير الإيراني في بغداد خلال الفترة من 1997 إلى 2001، وكيل المساعد الخاص لوزير الخارجية في شؤون العراق خلال الفترة من 2003 إلى 2006، رئيس اللجنة الخاصة بالعراق في الخارجية الإيرانية خلال الفترة من 2006 الى 2007.

ولعبد اللهيان كتابان الأول "إستراتيجية أمريكا المزدوجة" والثاني "ديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية المتناقضة في العراق".