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رئيس مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الإيراني المستجدات في أفغانستان


بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، هاتفيا آخر مستجدات الوضع في أفغانستان مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.

وأكد مجلس الأمن الروسي في بيان مقتضب أصدره اليوم الأربعاء أن باتروشيف وشمخاني خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإيراني "ناقشا المواضيع المتعلقة بمواصلة التعاون الروسي-الإيراني في مجال الأمن، والتطورات في الساحة الأفغانية".

ويأتي ذلك على خلفية إحكام حركة "طالبان" سيطرتها على عواصم تسع ولايات أفغانية خلال الأيام الستة الماضية، ومواصلة تقدمها في أراضي البلاد.

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