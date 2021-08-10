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وزير خارجية العراق يلتقي علي شمخاني في طهران


 التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يزور طهران حاليا، أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني.

وأكد شمخاني في هذا اللقاء أن التواجد الأميركي الشرير والخطير وتدخلاتهم العلنية والخفية في شؤون دول المنطقة يزيد التوتر في المنطقة.

وأضاف أن: السلوك المريب للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني يمهد الطريق لانعدام الأمن وحدوث سوء فهم بين دول منطقة الخليج الفارسي.

كما قال شمخاني: لدينا معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس، ونحن على أهبة الاستعداد لإفشال المشاريع التي تريد استهداف ثبات وأمن المنطقة.

ووصل الوزير العراقي إلى عاصمة البلاد ظهر اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بمن فيهم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وعلى امتداد زيارته، التقى فؤاد حسين بالأدميرال شمخاني عصر اليوم، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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