شمخاني: نتابع بدقة التصرفات المشبوهة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن طهران تتابع "بدقة التصرفات المشبوهة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة".

وخلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، اعتبر شمخاني أن "استمرار الحضور الأمريكي وتدخلاتهم العلنية وح العلنية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، تتسبب بمزيد من التوتر في المنطقة"، مشددا على أن "دول المنطقة تستطيع حفظ الأمن والاستقرار فيها دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي".

ورأى أن "الأعمال المثيرة للريبة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل في الآونة الأخيرة، تشكل أرضية مناسبة لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة كما تتسبب بتوتر العلاقات بين الدول المحيطة بالخليج".

وأضاف: "نشرف بصورة كاملة على هذه النشاطات ونعرف ما يدور خلف الكواليس ونحن مستعدون لمواجهة المشاريع التي تهدف لزعزعة أمن المنطقة".

وقال شمخاني إن "فرض عقوبات على شخصيات بارزة من المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وفي المقابل إعطاء الضوء الأخضر للجماعات الإرهابية لتمارس نشاطاتها الإجرامية في المنطقة، تتسبب بغضب شعوب المنطقة، تعتبر خير مثال عن ازدواج المعايير لدى الإدارة الأمريكية".