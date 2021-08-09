الصفحة الدولية

موسكو تفرض عقوبات شخصية على بريطانيين ضالعين في "أنشطة معادية لروسيا"


أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين عن فرض موسكو عقوبات شخصية بحق عدد من المواطنين البريطانيين، ضمن "الرد بالمثل" على خطوة لندن.

وفي بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، ذكر نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، بأن حكومة المملكة المتحدة أعلنت في ديسمبر 2020 وأبريل 2021، عن فرض عقوبات شخصية ضد مواطنين روس، على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الشيشانية وكذلك في إطار وثيقة "العقوبات الشاملة المضادة للفساد" التي صادق عليها البرلمان البريطاني، وذلك "بذرائع مصطنعة وسخيفة".

وتابع الدبلوماسي أن لندن بخطواتها هذه أظهرت نواياها الحقيقية غير البناءة فيما يخص علاقات المملكة المتحدة مع روسيا، مشيرا إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "قامت بتوسيع مجموعة أدواتها في مجال العقوبات، بما في ذلك من أجل إبراز دورها الريادي في تشويه سمعة روسيا".

وذكر لاخونين أن السهولة التي تظهرها لندن في إصدار إدانات وتحديد "عقوبات" لـ "مدانين"، لا يمكن اعتبارها سوى محاولة للتدخل في شؤون دولة أخرى وممارسة الضغط على المنظومة القضائية الروسية.

وذكر نائب مدير دائرة الإعلام أنه ردا على هذه التصرفات غير الودية من قبل السلطات البريطانية وفي إطار مبدأ الرد بالمثل، "اتخذ الجانب الروسي قرارا بفرض عقوبات شخصية ضد عدد مناسب من ممثلي بريطانيا الضالعين بشكل عميق في أنشطة معادية لروسيا"، دون أن يكشف عن عددهم.

وأوضح المسؤول أن موسكو تغلق أمام هؤلاء الأشخاص باب الدخول إلى أراضي روسيا، وذلك بناء على القانون الفيدرالي الذي يحدد نظام دخول روسيا ومغادرة أراضيها.

وقال لاخونين في ختام بيانه: "نجدد دعوتنا إلى قيادة بريطانيا للتخلي عن نهجها العدائي غير المبرر تجاه بلادنا"، محذرا من أن "أي خطوات غير ودية لن تبقى بلا رد ملائم ومتناسب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني: زوال إسرائيل سيحصل قريباً
موسكو تفرض عقوبات شخصية على بريطانيين ضالعين في "أنشطة معادية لروسيا"
بسبب شبهات فساد.. تونس تمنع 12 مسؤولاً من السفر
الخارجية الايرانية: أمن الخليج لايتحقق بالتقرب لإسرائيل
مقتل مدعين عامين أفغانيين جراء استهداف سيارتهما في ضواحي كابل
الرئيس الإيراني يسحب جميع الشكاوى التي قدمها ديوان الرئاسة ضد المراسلين والإعلاميين
سيناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته
فاوتشي يأمل الموافقة الكاملة على لقاحات كورونا قريبا
خلال 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية
مجلس "الشيوخ الأمريكي" يتجه لإقرار ميزانية قيمتها تريليون دولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ...
الموضوع :
وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا
رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ...
الموضوع :
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب
هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ...
الموضوع :
في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ...
الموضوع :
الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه
رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ...
الموضوع :
حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!
رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ...
الموضوع :
مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا
علي : الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..انا صار لي الشرف بالقاء هذا الشهيد البطل {كنعان سالم العاشور } أنسان ...
الموضوع :
من هو الملياردير البصري الذي استشهد دفاعا عن العراق؟
فيسبوك