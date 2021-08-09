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الخارجية الايرانية: أمن الخليج لايتحقق بالتقرب لإسرائيل


قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لطهران، مؤكدا أن التقرب لإسرائيل لن يوفر الأمن ومن يظن عكس ذلك فهو مخطئ.

وفي مؤتمره الأسبوعي، قال سعيد خطيب زاده: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لحماية هذا الممر المائي من انعدام الأمن من قبل دول مثل بريطانيا"، موضحا أنه "بعد الاتهامات التي لا أساس لها من قبل بعض الدول بشأن حادثة السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، استدعت طهران القائم بالأعمال البريطاني والسفير الروماني لديها إلى وزارة الخارجية، وأبلغتهما احتجاج الجمهورية الإسلامية على هذه الاتهامات الواهية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيراني في إجابته على سؤال حول مزاعم أطلقها بعض المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين في أعقاب حادثة السفينة قبالة عمان، أن "هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ضد الشعب الإيراني ليست تصريحات جديدة، وهي جزء من سلسلة من التصريحات غير المسؤولة من قبل المسؤولين في هذا البلد في السنوات الأخيرة"، لافتا إلى أن "إيران تشعر بالقلق من الانتهاك السافر الذي قامت به بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية".

كما واكد خطيب زادة أن "أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لإيران، وقد بذلت طهران قصارى جهدها لحماية هذا الممر المائي من انعدام الأمن من قبل دول مثل بريطانيا".

وأضاف "إن وقوف بريطانيا إلى جانب الكيان الصهيوني المتمرد وسيئ السمعة تدل على موقف هذا البلد"، مدينا بيان مجموعة الدول السبع.

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