الصفحة الدولية

سيناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته


قال سيناتور أمريكي إن جيفري روزن القائم بعمل وزير العدل سابقا، شهد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس في الأسابيع الأخيرة من ولايته ضغوطا على الوزارة لإلغاء هزيمته الانتخابية.

وفي تصريحات لشبكة CNN قال الديمقراطي ديك دوربن، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن روزن أدلى بشهادة "لا تقدر بثمن" خلال جلسة مغلقة بمجلس الشيوخ، على مدى سبع ساعات أمس السبت، تحدث خلالها عن سعي ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وبحسب دوربن، فقد شهد روزن بأن ترامب ضغط عليه مباشرة ليؤكد كذبا أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن.

وأوضح دوربن أن ترامب كان "محددا جدا" في ضغوطه هذه، مضيفا أن "الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئا".

وجاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب وثائق لوزارة العدل تظهر أن ترامب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية تمثل "فسادا".

وقال دوربن لـ CNN إن اللجنة القضائية تريد أيضا الحصول على شهادة من الوزير السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب. وكان بار قد استقال من منصبه في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترامب أمام بايدن.

المصدر: "رويترز"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني يسحب جميع الشكاوى التي قدمها ديوان الرئاسة ضد المراسلين والإعلاميين
سيناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته
فاوتشي يأمل الموافقة الكاملة على لقاحات كورونا قريبا
خلال 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية
مجلس "الشيوخ الأمريكي" يتجه لإقرار ميزانية قيمتها تريليون دولار
خبراء يكشفون دواءً قد يصبح عقاراً لمكافحة كورونا
وثيقة استخبارية سرية تكشف تفاصيل هامة بشأن احداث 11 سبتمبر
السلطات السعودية تعوض ضحايا كورونا بمبلغ "ضخم"
ترامب يصر على الأصل المختبري لفيروس كورونا
تطوير لقاحات جديدة مضادة لـ4 سلالات من كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ...
الموضوع :
وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا
رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ...
الموضوع :
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب
هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ...
الموضوع :
في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ...
الموضوع :
الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه
رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ...
الموضوع :
حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!
رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ...
الموضوع :
مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا
علي : الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..انا صار لي الشرف بالقاء هذا الشهيد البطل {كنعان سالم العاشور } أنسان ...
الموضوع :
من هو الملياردير البصري الذي استشهد دفاعا عن العراق؟
فيسبوك