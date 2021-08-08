فاوتشي يأمل الموافقة الكاملة على لقاحات كورونا قريبا

يأمل كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية الدكتور أنتوني فاوتشي أن تبدأ إدارة الغذاء والدواء في منح الموافقة الكاملة للقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية شهر أغسطس.

ويتوقع أنتوني فاوتشي أن يحفز التحرك المحتمل موجة من الأوامر بإلزامية اللقاحات في القطاع الخاص وكذلك المدارس والجامعات.

وشدد فاوتشي في تصريح لبرنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" يوم الأحد على أهمية الأوامر الإلزامية على المستوى المحلي للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وتأتي تصريحات فاوتشي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن استخدام نفوذها لتشجيع المزيد من الأمريكيين غير الحاصلين على اللقاح، لتلقي الجرعات في ظل تفشي المتحور "دلتا" من الفيروس في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون فقط، ومن المتوقع أن تمنح الوكالة الموافقة الكاملة لشركة فايزر قريبا.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية لن تفرض التطعيمات خارج نطاق موظفي الحكومة الفيدرالية، لكنها تحث الولايات والحكومات المحلية والشركات على النظر في مثل هذه الإجراءات.