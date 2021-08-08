السلطات السعودية تعوض ضحايا كورونا بمبلغ "ضخم"

بدأت السلطات السعودية، اليوم الاحد، صرف مبلغ 500 ألف ريال، لكل من هو مشمول بقرار التعويض على أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

ويأتي ذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السعودي، الذي يقضي بالتعويض على أسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن توفوا في مواجهة هذه الجائحة في المملكة.

من جانبه، أشار وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إلى "أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، وامتدادا لما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي".

وأكد توفيق بن فوزان الربيعة أن "القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهودا كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي".