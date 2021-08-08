الصفحة الدولية

في اولى قراراته.. الرئيس الايراني يعين نائبا له ومديرا لمكتبه


أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، اولى قرارته منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، بتعيين مسؤولين اثنين بمناصب رفيعة.

وقرر رئيسي، تعيين محمد مخبر دزفولي، نائبا له، وكان مخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، يتولى رئاسة ”هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ منذ عام 2007 

ويحمل مخبر وفق بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان مسؤولا في مجال الصحة في قوات الحرس الثوري بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما تولى منصب مدير وزارة الاتصالات في دزفول، ونائب محافظ خوزستان، ونائب وزير التجارة في مؤسسة “المحرومين“.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قرارا بتعيين غلام حسين إسماعيلي بمنصب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية.

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