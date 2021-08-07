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دراسة أميركية تؤكد الخطر الذي يواجهه غير الملقحين


أظهرت دراسة لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأميركية، أن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا بالوباء مقارنة بأولئك الذين تلقوا اللقاح.

وقالت الوكالة الصحية إن هذه النتيجة تدعم توصيتها "بأن يتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لجميع الأشخاص المؤهلين، بصرف النظر عن إصابتهم سابقا بسارس-كوف-2".

ويعتبر العديد من الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا إنه لا حاجة لأخذ لقاح كوفيد لاكتسابهم المناعة من الإصابة السابقة.

وشملت الدراسة 246 شخصا بالغا من ولاية كنتاكي أصيبوا مرة أخرى في شهري مايو ويونيو هذا العام بعدما كانوا قد أصيبوا سابقا عام 2020، وجرت مقارنتهم بـ 492 مشاركا آخر يطابقونهم من حيث الجنس والعمر والإصابة الأولى.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص غير الملقحين كانوا 2.34 في المئة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة ثانية مقارنة بمن تلقوا لقاح فايزر كاملا.

وأشارت الدراسة إلى أن مدة المناعة التي يتم اكتسابها من الإصابة لا تزال غير مفهومة، وربما تتأثر بالطفرات الأحدث للفيروس.

كما أظهرت دراسات مخبرية أن عينات الدم المأخوذة من أشخاص أصيبوا سابقا بالنسخة الأصلية التي ظهرت في ووهان لديها أجسام مضادة استجابتها ضعيفة للمتحورة بيتا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

لكن من بين سلبيات هذه الدراسة، كما تقول فرانس برس، أنها أجريت قبل ظهور المتحورة دلتا التي تشكل حاليا النسخة السائدة في الولايات المتحدة.

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دراسة أميركية تؤكد الخطر الذي يواجهه غير الملقحين
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