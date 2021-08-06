حرائق تستعر في كاليفورنيا.. إجلاء أكثر من 16 ألف شخص

أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا أكثر من 16 ألف شخص بسبب اندلاع حرائق الغابات على أراضيها.

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا إن الخطر الأكبر في الوقت الحالي هو حريق أطلقوا عليه تسمية "ديكسي"، المستعر على مساحة تزيد عن 112 ألف هكتار.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا فيما تسببت النيران في تدمير معظم المباني في بلدة جرينفيل، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ألف شخص، والواقعة في شمال شرق كاليفورنيا.