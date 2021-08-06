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طهران: اتهام إيران بالهجوم على "ميرسر ستريت" هدفه صرف الانتباه عن جرائم إسرائيل


اعتبرت طهران أن الاتهامات الموجهة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" تهدف إلى "صرف انتباه العالم عن جرائم إسرائيل".

وقالت مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي إن "السجل الإجرامي لإسرائيل لا يمكن محوه عبر كيل الاتهامات على الآخرين".

بينما حمّلت المندوبة البريطانية لدى المجلس إيران مسؤولية الهجوم على السفينة، وقالت إن ما تقوم به إيران يشكل "تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وكان الموقف ذاته أعلنته مجموعة السبع استباقا لجلسة المجلس اليوم الجمعة حول الهجوم على السفينة، وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في بيان إن "إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين وإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة المنتجات النفطية ميرسر ستريت" التي يملكها يابانيون وترفع علم ليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية.

ونفت طهران تورطها بأي صورة من الصور في الهجوم الذي يشتبه في أنه نُفذ بطائرة مسيرة، وأسفر عن مقتل اثنين من الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وكانت أرشادي قالت في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل يومين، إن على إسرائيل أن تتحمل عواقب تصريحاتها المستفزة في الأيام الأخيرة.

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