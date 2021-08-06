إغلاق معبر ميلك الحدودي بين إيران و أفغانستان

قال نائب وزير النقل البري لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، إن معبر ميلك الحدودي بين إيران وأفغانستان تم اغلاقه جراء انعدام الأمن وتصاعد المواجهات بأفغانستان بين الحكومة وطالبان.

وأضاف نائب وزير النقل البري، تيمور باقري، أنه لن يكون بامكان الشاحنات الإيرانية وشاحنات الترانزيت المغادرة إلى أفغانستان عبر معبر ميلك الحدودي، حتى إشعار آخر.

وتابع: "نتمنى أن لا يستغرق إغلاق المعبر وقتا طويلا"، مشددا على "حماية المصالح الوطنية والالتزام التجاري مع التجار في أفغانستان".