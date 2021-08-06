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الرئيس التونسي يقيل ثلاثة مسؤولين في الدولة


أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام 3 مسؤولين في الدولة ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 تموز/يوليو إلى 33 مسؤولا.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن "الرئيس سعيد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام وال بولاية زغوان.

ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس الماضي إلى 33 مسؤولا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أعلن يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، تجميد نشاط مجلس الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ولم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة، ودعاه اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة.

 

ويَعُدُ اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة، ويقول إنه سيقدمها ل‍قيس سعيد.

 

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