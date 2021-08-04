الصفحة الدولية

​تحذير من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19 في اليابان


حذرت اليابان من أن الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بمعدلات غير مسبوقة مع تسجيل إصابات جديدة في العاصمة طوكيو ارتفاعا قياسيا، الأمر الذي ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن سلالة "دلتا" أدت لانتشار الإصابات "على نحو غير مسبوق"، ودافع عن سياسة جديدة تلزم المصابين بأعراض متوسطة بعزل أنفسهم في المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف أمام البرلمان "دخلت الجائحة مرحلة جديدة… إذا لم يتوفر لدينا أسرة كافية لا يمكننا نقل الناس إلى المستشفيات. نحن نتحرك على نحو استباقي في هذا الشأن".

لكنه ألمح إلى إمكانية تغيير هذه السياسة نظرا لأن قرار مطالبة بعض المرضى بالبقاء في المنزل أثار انتقادات من خبراء صحة وصفوا الأمر بأنه يعرض الأرواح للخطر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن طوكيو سجلت 4166 إصابة اليوم الأربعاء في حين تجاوزت الإصابات الجديدة في أنحاء البلاد 14200.

ويقول رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ومنظمو دورة الألعاب الأولمبية إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد الذي تستضيفه طوكيو بين 23 يوليو و8 أغسطس وزيادة الإصابات.

لكن كبير المستشارين الطبيين شيجيرو أومي قال أمام البرلمان إن استضافة دورة الألعاب قد يكون أثر على معنويات الشعب وأثر على طلب الحكومة من السكان البقاء في المنازل.

وأضاف أن فرض حالة طوارئ في سائر أنحاء البلاد قد يكون خيارا للتعامل مع الجائحة.

وتفرض اليابان حالة الطوارئ بالفعل في عدة مقاطعات والعاصمة طوكيو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
​تحذير من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19 في اليابان
وزارة الصحية الإيطالية تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات كورونا
دراسة تبين مدة بقاء أعراض كورونا لدى المتعافين
اللواء سلامي: على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته ويعيد حساباته
خلال استقباله رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي : رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الثنائية مع اوزبكستان في مختلف المجالات
إثيوبيا توقف عمل 3 مؤسسات إنسانية بينها "آل مكتوم" الإماراتية
كورونا يتفشى من جديد في موطنه الاصلي
​كورونا واللقاح.. دليل علمي جديد على أهمية التطعيم
انفجار قرب السفارة الإيرانية في كابل
ضابط سابق في الشرطة الأمريكية : انتحار 4 أشخاص ممن تعاملوا مع الهجوم على مبنى الكابيتول ويصفه بالامر المريب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك