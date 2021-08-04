وزارة الصحية الإيطالية تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحية الإيطاليا، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 21 وفاة و6596 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ما يعد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات، تزامنا مع استعداد السلطات لفرض إلزامية شهادة الخلو من كورونا.

وصرحت الوزارة أمس الثلاثاء عن تسجيل 27 وفاة و4845 إصابة بالفيروس، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.3% المسجل أمس إلى 3.1% اليوم.

وتتأهب السلطات الإيطالية لفرض إلزامية الشهادة الصحية لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والباحات الداخلية للمطاعم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 128136، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97220.