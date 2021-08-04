اللواء سلامي: على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته ويعيد حساباته

تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء سلامي جاهزية قواته في مضيق هرمز وعلى طول السواحل الجنوبية.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا ضد أي استهداف لأمننا.
وقال سلامي: على الأعداء الذين يهددونا وخصوصا الكيان الصهيوني معرفة أن ردنا سيكون قاسيا. وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته.
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