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اللواء سلامي: على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته ويعيد حساباته


تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء سلامي جاهزية قواته في مضيق هرمز وعلى طول السواحل الجنوبية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: منظوماتنا الصاروخية وقواتنا البحرية والبرية جاهزة للتحرك فورا ضد أي استهداف لأمننا.

وقال سلامي: على الأعداء الذين يهددونا وخصوصا الكيان الصهيوني معرفة أن ردنا سيكون قاسيا. وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته.

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