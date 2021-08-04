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خلال استقباله رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي : رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الثنائية مع اوزبكستان في مختلف المجالات


اكد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي الأعلى نور الدين جان إسماعيلوف ان هناك قدرات عديدة لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات سيما الاقتصادية ، ونحن نرغب بتفعيلها في اطار مصالح الشعبين.

وأشار آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال اللقاء اليوم الاربعاء الى ان البلدين لديهما الكثير من القواسم التاريخية والثقافية المشتركة وقال: هناك طاقات عديدة لتنمية العلاقات في مختلف المجالات سيما الاقتصادية بين البلدين التي نرغب بتفعيلها لمصلحة شعبي البلدين.

وأكد السيد رئيسي على الاسراع في استكمال الاتفاقات القائمة بين البلدين وضرورة تحديد الطاقات الجديدة وقال: يجب ان يؤدي ترسيخ وتعزيز العلاقات والتعاون الى ارساء الامن في البلدين والمزيد من رخاء الشعبين.

وشدد الرئيس الايراني على أهمية التعاون الوثيق بين برلماني إيران وأوزبكستان وقال: إن التعاون البرلماني بامكانه ان يلعب دورا مؤثرا في تنفيذ الاتفاقات بين البلدين والمزيد من تنمية العلاقات الثنائية.

من جانبه ابلغ نور الدين جان إسماعيلوف في اللقاء تحيات وتهنئة رئيس الجمهورية والحكومة الاوزبكية وقال : إن "أوزبكستان تسعى وراء تنمية وتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران سيما في المجالي التجاري والاقتصادي".

واضاف: : "إننا نعتبر تعزيز التعاون البرلماني ليس مؤثرا فحسب في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بل انه مؤثر ايضا في تعزيز المجالين الثقافي والعلمي ونحن عازمون على دفع هذه العملية بقوة الى الامام. "

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خلال استقباله رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي : رئيسي يدعو لتنمية العلاقات الثنائية مع اوزبكستان في مختلف المجالات
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