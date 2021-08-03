إعلام: إطلاق نار في كريستيانستاد السويدية وأنباء عن وقوع ضحايا

أفادت وسائل إعلام سويدية بتبلغ الشرطة في منطقة نابسي، في الجزء الشمالي من كريستيانستاد، حوالي الساعة 3:44 بالتوقيت المحلي، بسماع إطلاق نار.

هذا وسارعت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث. وبحسب معلومات أولية فإنه يوجد عدد من الضحايا.

قال ريكارد لوندكفيست، المتحدث باسم مركز قيادة الشرطة في سيدسفينسكان: "تم العثور على الغالبية مصابين في منطقتي Näsby وGamlegården".

وقالت وكالة الإعلام "كريستيانستادسبلاديت" إن شخصين على الأقل نقلا إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين أصيبوا حتى الآن - أو مدى الإصابات.