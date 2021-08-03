اية الله السيد الخامنئي : : تحركات الأعداء اعلامية

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامئني أن تحركات الأعداء ضد الجمهورية الاسلامية قبل أن تكون أمنية واقتصادية فانها تحركات اعلامية.

وأوضح قائد الثورة في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم انفاذ حكم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بأن الأعداء يسعون الى تنفيذ أهدافهم من خلال الهجمات الاعلامية التي يشنونها.

وقال سماحته، اعداؤنا اليوم يتحركون ضدنا بشكل اكبر عبر الحرب الاعلامية الناعمة، وانهم يريدون بذلك استهداف الشعب الايراني.

ودعا قائد الثورة الرئيس الجديد الى الاسراع في تشكيل اعضاء الحكومة لان ظروف البلاد لا تحتمل التأخير، كما دعا الى ضرورة مواجهة الفساد والمفسدين بشكل قاطع، مؤكدا أن التصدي للفساد ينبغي أن يكون عبر البرامج.

ونبه سماحته الى أن التداول للسلطة في الكثير من البلدان يترافق بأمور غير طبييعة بينما تشهد إيران تداولا مرنا وسلميا للسلطة.لحسن الحظ إن السيد رئيسي يشدد على ضرورة الإستناد على قيم الثورة وهذا هو النهج الصحيح.

وقال، إن العمل بقيم الثورة هو الذي يشجع أبناء الشعب على الحضور المليوني في جميع الميادين، وأضاف، لدينا نواقص عديدة ولكن الطاقات لدى شبابنا كبيرة ويجب التوجه اليها.

وقال: نأمل ان يتمكن الرئيس الجديد في ادارة البلاد عبر مساعدة ذوي الفكر.