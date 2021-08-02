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مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا


كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن أكثر من 99.99% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا لم يتعرضوا لأي إصابات أدت إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض عن 6587 حالة إصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح اعتبارا من 26 يوليو، بما في ذلك 6239 حالة دخول إلى المستشفى، و1263 حالة وفاة.

وتم تطعيم أكثر من 163 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل كامل ضد الفيروس.

وعند تقسيم حالات الإصابة الخطرة بعد اللقاح على إجمالي السكان الذين تلقوا التلقيح بالكامل، تظهر النتيجة تعرض أقل من 0.004% من الأشخاص المحصنين بالكامل لحالة إصابة أدت إلى دخول المستشفى، فيما بلغ عدد الأشخاص المطعمين بالكامل الذين ماتوا بسبب كوفيد-19 أقل من 0.001%.

ومنذ مايو الماضي ركزت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على التحقيق في حالات كوفيد-19 التي استدعت الذهاب للمستشفى فقط، أو الحالات المميتة منها بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

 

ونشرت الـCDC هذا الأسبوع دراسة أظهرت أن متغير "دلتا" ينتج كميات مماثلة من الفيروس لدى الأشخاص المطعمين وغير المطعمين بحال إصابتهم به.

 

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