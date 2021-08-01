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صحيفة: واشنطن بصدد تعيين مسؤول في مكافحة الإرهاب سفيرا لها لدى السودان


أفادت صحيفة السياسة الخارجية Foreign Policy الأمريكية بأن السلطات بصدد تعيين أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة سفيرا للبلاد لدى السودان.

وقال دبلوماسيون أمريكيون للصحيفة إن "واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على اختيار سفير للسودان عقب عقود من غياب التمثيل الأرفع دبلوماسيا للولايات المتحدة في الخرطوم".

وذكرت الصحيفة أن "المرشح الأوفر حظا للمنصب هو أحد كبار ضباط مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية السابقة جون غودفري، الذي يشغل حاليا منصب مبعوث مكافحة الإرهاب، إلى جانب منصبه الدبلوماسي في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية".

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صحيفة: واشنطن بصدد تعيين مسؤول في مكافحة الإرهاب سفيرا لها لدى السودان
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