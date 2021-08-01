الصحة الايرانية تدعو الى اغلاق البلاد لاسبوعين لمواجهة كورونا

دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي،اليوم الاحد، في رسالة وجهها إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله السيد علي الخامنئي، إلى الموافقة على مقترح بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، ونشر القوات العسكرية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية، وذلك تجنبا لـ"انهيار الأوضاع" في ظل تفش واسع لفيروس كورونا.

وتتصاعد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، في إيران، حيث تشهد البلاد موجة خامسة وصفها نمكي بـ"المدمرة".

وقال وزير الصحة في رسالته التي نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، والموجهة إلى سماحة السيد الخامنئي: "نطالب بالموافقة على إغلاق جدي لمدة أسبوعين واستخدام القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون لمواجهة الأشخاص الذين ينتهكون البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت إيران عن تسجيل 366 حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 32 ألفا و511 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران إلى قرابة 91 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و900 ألف شخص منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، أواخر شباط العام الماضي.