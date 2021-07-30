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وثائق تكشف: ترامب ضغط على وزارة العدل الأمريكية لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية


كشفت وثائق أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت اللجنة في بيان لها: "أصدرت رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، النائبة كارولين ب. مالوني، اليوم الجمعة، ملاحظات مكتوبة بخط اليد كتبها نائب المدعي العام بالإنابة آنذاك ريتشارد ب. دونوغيو بشأن محادثة هاتفة جرت بين دونالد ترامب والقائم بأعمال النائب العام السابق، جيفري روزين، بتاربخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتابعت اللجنة: "تكشف هذه الملاحظات عن محاولات الرئيس السابق ترامب للضغط المباشر على أكبر اثنين من كبار المسؤولين في وزارة العدل لإلغاء النتائج المعتمدة لانتخابات عام 2020 أو المخاطرة بفقدان وظيفتيهما".

وبحسب الوثائق، قال ترامب لجيفري روزن: "قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة واترك الباقي لي ولأعضاء الكونغرس الجمهوريين".

وما زال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجدد اتهاماته للديمقراطيين في تزوير نتائج الانتخابات في عام 2020، ويصفها بالـ "الكذبة الكبرى" وهو ادعاء أثبتت الهيئات الفدرالية الأمريكية والمحاكم عدم صحته.

وفاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأكثر من 7 ملايين صوت وبواقع 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

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