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تونس تتصدر عالمياً بعدد اصابات المتحور "دلتا"


كشف عضو باللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس أن نسبة انتشار السلالة المتحورة "دلتا" 90 بالمئة من مجموع الإصابات بكورونا بالبلاد ما يجعلها الأولى عالميا بمستوى انتشار هذا المتحور.

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس رياض دغفوس، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" اليوم الجمعة، إن "نسبة انتشار المتحور الهندي "دلتا" في البلاد تجاوز نطاق انتشارها في الهند حيث ظهر لأول مرة"، مشيرا إلى أن "احتواء مخاطر هذه السلالة سريعة الانتشار يتطلب الالتزام بقواعد التوقي والتسريع في إنجاز حملة التطعيم المضاد ل‍كورونا".

وذكر أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد تقدما هاما في الوقت التي تقدر فيه نسبة الملقحين بجرعتين 10 بالمئة من المواطنين المعنيين بالتطعيم، مؤكدا أن "هدف السلطات الصحية يتمثل في الترفيع في عدد الأشخاص المنتفعين بالتلقيح ليصل إلى 100 ألف ملقح يوميا، من أجل التوصل إلى تلقيح 50 بالمئة من التونسيين قبل أكتوبر المقبل".

وأكد دغفوس أن "وزارة الصحة تركز على إتمام عمليات التلقيح للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 50 سنة، تليهم الفئات الأقل سنا إلى حين الوصول إلى تطعيم فئتي الشباب ثم الأطفال".

 

وكشف أن "مخبر "فايزر" الأمريكي قدم إلى وزارة الصحة التونسية طلبا للحصول على ترخيص من أجل استخدام لقاحه المضاد لكوفيد 19 في تطعيم الأطفال"، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدارسة هذا الطلب".

 

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