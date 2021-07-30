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الصحة العالمية: دلتا أضاع المكاسب الصعبة في مكافحة كورونا


أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة كوفيد-19 تضيع مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى، لكن اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة ما زالت فعالة ضد المرض.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان، في إفادة صحفية: "جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى".

وأضاف: "نحن نكافح الفيروس نفسه، لكن الفيروس صار أقوى".

وقالت ماريا فان كيرخوفا، الخبيرة الفنية المختصة ب‍كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى من الإصابة بالسلالة دلتا.

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